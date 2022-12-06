Джо Роган: «Моча Конора растворит банку USADA для проб»
Комментатор UFC Джо Роган уверен, что экс-чемпион двух дивизионов Конор Макгрегор употреблял запрещенные вещества в процессе восстановления после перелома ноги.
«Он постоянно снимает майку, позирует с обнаженным телом, и выглядит это так, будто его моча растворит банку USADA.
Серьезно – он прожжет дыру в банке для забора проб. Странно, что в USADA есть лазейка, позволяющая выйти из пула тестирования.
Вы же можете выйти из пула тестирования и употреблять допинг», – сказал Роган.
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