Дос Аньос бросил вызов Конору: «У него есть несколько месяцев, чтобы отчистить организм от всего дерьма, которое он принимал»
Ветеран ММА Рафаэль Дос Аньос после победы над Брайаном Барбереной бросил вызов Конору Макгрегору.
«В декабре 2015 года я на этой же арене защищал свой титул против Дональда Серроне. А такие парни, как Камару Усман и Фрэнсис Нганну были в предварительном карде. И вот я до сих пор выигрываю поединки, и я считаю, у меня есть право кое-кого вызвать.
Я хочу бросить вызов Конору Макгрегору. Семь лет назад я заработал бой с ним, победив Дональда Серроне. Мы должны были подраться, однако я сломал ногу. Но сейчас я здесь!
У него есть несколько месяцев, чтобы отчистить организм от всего дерьма, которое он принимал. И в июле мы с ним встретимся», – сказал Дос Аньос.
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