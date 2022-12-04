Дос Аньос бросил вызов Конору: «У него есть несколько месяцев, чтобы отчистить организм от всего дерьма, которое он принимал»

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Ветеран ММА Рафаэль Дос Аньос после победы над Брайаном Барбереной бросил вызов Конору Макгрегору.

«В декабре 2015 года я на этой же арене защищал свой титул против Дональда Серроне. А такие парни, как Камару Усман и Фрэнсис Нганну были в предварительном карде. И вот я до сих пор выигрываю поединки, и я считаю, у меня есть право кое-кого вызвать.

Я хочу бросить вызов Конору Макгрегору. Семь лет назад я заработал бой с ним, победив Дональда Серроне. Мы должны были подраться, однако я сломал ногу. Но сейчас я здесь!

У него есть несколько месяцев, чтобы отчистить организм от всего дерьма, которое он принимал. И в июле мы с ним встретимся», – сказал Дос Аньос.

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