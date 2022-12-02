Гаджиев – о допинге у Конора: «Утверждать мы не можем, но вы посмотрите на него – здоровенная машина»

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не исключает того, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор употреблял запрещенные препараты, восстанавливаясь от последствий травмы, полученной в бою с Дастином Порье.

«Утверждать мы этого не можем, а предположить с большой долей вероятности — да. Посмотрите на Конора. Здоровая машина, его прет.

В его случае, он хотя бы жрет нормальную фарму. Хуже, когда люди шпигуются, до невероятных размеров растут, а потом попадают в яму», – сказал Гаджиев.

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