«Я вернусь, чтобы уложить тебя в ящик». Порье пообещал ударить Конора, ирландец ответил

Бойцы UFC Дастин Порье и обменялись сообщениями в социальных сетях после того, как американец сообщил о госпитализации из-за опасной инфекции.

«Поправляйся быстрее, грязные трусики», – написал Макгрегор.

«Ты закончил сниматься в «Доме у дороги» и готов снова получить по лицу?!» – ответил Порье.

«Да, я в Амстердаме, и меня не по-детски накрыло. Тебя не просто потрясли, приятель. Тебе было чертовски больно, не забывай об этом. Я вернусь, чтобы уложить тебя в ящик. Дождись фильма, тебе и твоей миссис понравится», – добавил ирландец.

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