Соннен считает, что Конор не употреблял допинг: «Он троллил и развлекался»

Экс-боец UFC Чейл Соннен считает, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор не употреблял запрещенные препараты, восстанавливаясь от перелома ноги, полученного в бою с Дастином Порье.

«Конор чист. Он троллил всех, развлекался с людьми. Да ладно, он ничего такого не делал, а потом берет и документирует «преступление», выкладывая фотографии.

Он развлекается, он чист. Я считаю, что он просто создает хайп вокруг себя», – считает Соннен.

Конор – о своем двойнике в клипе Сереги: «Посмотрите на это гребанное дерьмо. Я не разрешал это»

Конор вернется не раньше августа 2023-го. В USADA заявили, что ирландец должен пройти полугодичное тестирование