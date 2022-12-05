Президент ONE FC: «Я хотел бы турнир против UFC: чемпион против чемпиона. Мы бы победили»

Чатри Ситйодтонг, президент ONE FC, заявил, что считает свой промоушен сильнейшим на планете.

Чтобы это доказать, Чатри предлагает провести турнир чемпионов против UFC, в котором, как уверен Ситйодтонг, бойцы ONE будут лучше.

«Мы больше UFC с точки зрения аудитории и вовлеченности по всему миру. Взгляните на качество нашего ростера.

Каков средний уровень наших бойцов? У нас выступают чемпионы мира в одной или нескольких дисциплинах. Эти парни сделаны из другого теста…

Я бы хотел увидеть UFC против ONE, чемпиона против чемпиона. Я считаю, что мы бы вышли победителями.

Я верю, что мы лучшая организация. Восток против Запада. Вот эта шумиха! Мы оба мировые гиганты», – сказал промоутер.

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