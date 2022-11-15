Хабиб Нурмагомедов назвал потенциально лучшего бойца в своей команде

Бывший чемпион в легком весе заявил, что считает полусредневеса ONE FC Сайгида Изагахмаева потенциально лучшим бойцом планеты.

«Я тренируюсь с Сайгидом всю мою жизнь. И знаю, как он улучшается из года в год. Знаю, насколько он предан своему делу. Он становится физически сильнее и сильнее.

Он становится более опытным от боя к бою, и скоро он станет лучшим – не только в моей команде, но и в мире», – сказал Хабиб.

Усман Нурмагомедов: «Если Хабиб увидит, что ты прохлаждаешься на тренировках, то может выгнать тебя из зала»