Кайрат Ахметов о поражении Жумагулова: «UFC – полная шляпа»

Казахстанский боец ММА, экс-чемпион One Кайрат Ахметов на своей странице в Инстаграм прокомментировал поражение соотечественника Жалгаса Жумагулова в UFC:

«В который раз убеждаюсь, что UFC – полная шляпа. Ломают бойцам спортивную карьеру. Жалгас, для нас ты – народный чемпион»

Жумагулов ночью проиграл свой бой Джонсону очень спорным раздельным решением судей.

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