Менеджер Хабиба перечислил достижения школы Абдулманапа Нурмагомедова: «Скоро появится чемпион One FC в легком весе»

Теги UFC MMA Bellator Хабиб Нурмагомедов PFL / WSOF Абдулманап Нурмагомедов ACA ONE Championship EFC Бокс/MMA/UFC

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, отметил силу школы Абдулманапа Нурмагомедова.

«Невероятное достижение школы имени Абдулманапа Нурмагомедова в ММА:

чемпион UFC в легком весе;

чемпион Bellator в легком весе;

чемпион PFL в полулегком весе;

чемпион ACA в полулегком весе;

чемпион Eagle FC в легчайшем весе.

Скоро появится чемпион One FC в легком весе», – написал Магомедов.

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