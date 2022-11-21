Менеджер Хабиба перечислил достижения школы Абдулманапа Нурмагомедова: «Скоро появится чемпион One FC в легком весе»
Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, отметил силу школы Абдулманапа Нурмагомедова.
«Невероятное достижение школы имени Абдулманапа Нурмагомедова в ММА:
чемпион UFC в легком весе;
чемпион Bellator в легком весе;
чемпион PFL в полулегком весе;
чемпион ACA в полулегком весе;
чемпион Eagle FC в легчайшем весе.
Скоро появится чемпион One FC в легком весе», – написал Магомедов.
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