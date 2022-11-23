Чемпион ONE бросил вызов Махачеву, Ислам ответил

Чемпион ONE Championship в легком весе Кристиан Ли хочет подраться с чемпионом UFC Исламом Махачевым.

«Видел в одном интервью, как Махачев звал меня в UFC, чтобы я сразился с ним за титул в легком весе. Я бы хотел, чтобы этот бой состоялся.

Давайте проведем перекрестное событие: чемпион UFC в легком весе против чемпиона ONE в легком весе. Посмотрим, кто действительно лучший легковес в мире», – сказал Ли.

«Ха! Тебе лучше сосредоточиться на следующем претенденте Сайгиде Изагахмаеве, и тогда мы посмотрим, насколько ты хорош», – ответил дагестанец канадцу.

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