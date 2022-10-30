Хэйни возмутился решением судей в бою Ломаченко и Ортиса

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе отреагировал на победу Василия Ломаченко над Джемейном Ортисом.

По мнению короля легкого веса, один из судей был несправедлив к Ортису, отдав ему лишь три раунда из 12.

«О, 117-111 – это было возмутительно!» – написал Хэйни в соцсетях.

Напомним, что бывший чемпион мира из Украины одержал победу единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).

Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса единогласным решением судей