Хэйни возмутился решением судей в бою Ломаченко и Ортиса
Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни отреагировал на победу Василия Ломаченко над Джемейном Ортисом.
По мнению короля легкого веса, один из судей был несправедлив к Ортису, отдав ему лишь три раунда из 12.
«О, 117-111 – это было возмутительно!» – написал Хэйни в соцсетях.
Напомним, что бывший чемпион мира из Украины одержал победу единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).
Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса единогласным решением судей
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