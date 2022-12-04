Чисора про поражение Фьюри: «Думаю, в третьем раунде я потерял остроту»

Ветеран бокса прокомментировал поражение от .

«Не знаю, как оценить свое выступление. Даже не собираюсь пересматривать бой. Просто вернусь домой и отдохну.

Думаю, в третьем раунде я потерял остроту. Но знаете что? Я отдаю должное Фьюри. Он хороший боксер. Я усердно тренировался, вышел драться и проиграл.

Рефери сказал мне, что если я ничего не буду делать, то он остановит бой. Он был прав — я все равно мало что делал.

Я должен вернуться домой к детям. Рефери находился в ринге, чтобы сказать: «Знаешь что? Это закончится плохо», – сказал Чисора.

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