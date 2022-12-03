Фьюри против Чисоры, Дюбуа – Лерена и другие бои в Лондоне

Вечером 3 декабря на арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится боксерский вечер.

В главном событии состоится третий бой между Тайсоном Фьюри (32-0-1) и (33-12).

Другие бои карда:

Даниель Дюбуа (18-1) – Кевин Лерена (28-1);

Иван Менди (47-5-1) – (16-0).

Трансляцию турнира в Лондоне проведет ESPN+. Начала вечера запланировано в 23:00 по московскому времени, главный бой пройдет не раньше 1:00.

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