Фьюри против Чисоры, Дюбуа – Лерена и другие бои в Лондоне

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Дерек Чисора Денис Беринчик бокс Даниэль Дюбуа Фьюри - Чисора Бокс/MMA/UFC

Вечером 3 декабря на арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится боксерский вечер.

В главном событии состоится третий бой между Тайсоном Фьюри (32-0-1) и Дереком Чисорой (33-12).

Другие бои карда:

Даниель Дюбуа (18-1) – Кевин Лерена (28-1);

Иван Менди (47-5-1) – Денис Беринчик (16-0).

Трансляцию турнира в Лондоне проведет ESPN+. Начала вечера запланировано в 23:00 по московскому времени, главный бой пройдет не раньше 1:00.

Трилогия Тайсона Фьюри и Чисоры – свидетельство кризиса тяжелого дивизиона. Это поколение бедное на таланты

Фьюри – о трилогии с Чисорой: «Я отобрал его девственный рекорд в 2011-м, а сейчас спущу с него шкуру»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные