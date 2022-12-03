Сергей Павлович: «Меня называют «белым Нганну»? Он работает чуть прямолинейнее»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович отреагировал на сравнения с чемпионом дивизиона .

— Бывший тренер Нганну и тренер Сирила Ганна Фернанд Лопес назвал тебя «белым Нганну». Тебе такое сравнение с Нганну понравилось?

— Надо быть самим собой в первую очередь. Конечно, приятно слышать, когда что-то хорошее о тебе говорят. А так... надо быть самим собой. Есть у нас с ним что-то общее? Да думаю, нет, разные по стилю.

У него габариты другие, он чуть работает прямолинейнее, он знает, что у него в кулаках безумная мощь, и ему нужно только попасть. Ему без разницы, он совсем идет напролом.

4 декабря на UFC on ESPN 42 Павлович подерется с .

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