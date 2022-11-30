Тай Туиваса: «Если я остановлю Павловича, то это покажет, кто лучший рубака в тяжелом весе»

Тяжеловес UFC Тай Туиваса поделился ожиданиями от боя с россиянином Сергеем Павловичем.

«Мне нужно беспокоиться о мощи в его руках, потому что он выходит в октагон, чтобы тебя ушатать. Но если Павлович выходит, чтобы с кем-то зарубиться, то я думаю, что он нашел подходящего парня. Я однозначно буду отвечать на его удары.

Мне кажется, это будет хороший бой. Павлович сейчас на ходу, и если я его остановлю, то это покажет людям, кто лучший рубака в тяжелом весе.

Я попытаюсь вернуться на победную тропу, и это отличный бой для фанатов. На момент организации поединка с ним я не знал, с кем принимаю бой. Мне пришлось спросить об этом позже», – сказал Туиваса.

Бой Туивасы и Павловича состоится 3 декабря на UFC on ESPN 42.

Алексеева про бой Павлович – Туиваса: «У Сергея более лютая банка, чем у Тая. Выиграет тот, у кого крепче котелок»

Кертис Блейдс отказался от боя с Сергеем Павловичем на UFC 281