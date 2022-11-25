Кертис Блейдс отказался от боя с Сергеем Павловичем на UFC 281

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс признался, что отказался от боя с россиянином на UFC 281.

«В UFC хотели, чтобы я подрался с этим русским, который побил Деррика Льюиса. Да, Павлович.

Они хотели, чтобы мы подрались на UFC 281. Но я отказался.

Я не беспокоюсь о том, что могу расстроить UFC. Я не переживаю об этом, учитывая, что я являюсь запасным вариантом титульного боя.

Это выглядит так, что они относят меня к категории более ценных тяжеловесов», – считает Блейдс.

10 декабря на UFC 282 Павлович подерется с Таем Туивасой.

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