Гаджиев – о бое Павловича и Туивасы: «Тай – серьезная проверка, но Сергею за него не дадут титульник»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о грядущем поединке в тяжелом весе между и .

Гаджиев считает, что россиянин одержит победу в этом бою, однако Сергею не стоит ждать сразу после этого титульного шанса.

«Не думаю, что Сергею после Туйвасы дадут титульник. Особенно, когда вернется Джон Джонс. То, что Павлович – один из тех, кто будет драться за титул, а Туйваса – важный шаг к этому – это факт. Тай – серьезная проверка. Он, как будто, без слабых мест: и подраться может, и побороться. Серега выиграет», – сказал Гаджиев.

Алексеева про бой Павлович – Туиваса: «У Сергея более лютая банка, чем у Тая. Выиграет тот, у кого крепче котелок»

Тай Туиваса: «Если я остановлю Павловича, то это покажет, кто лучший рубака в тяжелом весе»