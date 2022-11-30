Алексеева про бой Павлович – Туиваса: «У Сергея более лютая банка, чем у Тая. Выиграет тот, у кого крепче котелок»

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя между Сергеем Павловичем и , который пройдет 4 декабря на UFC on ESPN 42.

«Думаю, что будет жесткий бой. Встретятся два нокаутера. Я думаю, что мы можем увидеть и борьбу в их исполнении, если у кого-то что-то пойдет не по плану.

Интересно, кто из них первым попадет, кто первым упадет, и кто первый пойдет в борьбу. Потому что они абсолютно равные бойцы. Все будет зависеть от того, у кого крепче котелок.

Учитывая, что это тяжелый вес, скорее всего, нас ждет досрочная победа. Я думаю, Павлович должен выиграть.

Он в хорошей форме, особенно в последних боях. Он такой заряженный стал, очень сильно прибавил. И еще, мне кажется, у Сергея более лютая банка, чем у Туивасы», – считает Алексеева.

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