Адесанья – о нокауте в бою с Перейрой: «Видел видео этого момента раз 20»

Топовый средневес UFC Исраэль Адесанья заявил, что нередко натыкается в соцсетях на видео с поединка против , в котором новозеландец уступил техническим нокаутом.

«Я не знаю, за последнее время я видел этот нокаут, наверное, раз 20 только в соцсетях. Это из-за того, что люди отмечают меня в видео и в других постах.

Ты листаешь свою ленту, а потом такой: «Ага», и смотришь момент остановки боя. Я уверен, что я смотрел этот эпизод раз 20 или около того», – сказал Адесанья.

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