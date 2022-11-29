Перейра – о стоячем нокдауне в бою с Перейрой: «Я схватился за шорты и подумал: «Кто-то придет за мной»

Чемпион UFC в среднем весе в очередной раз отдал должное Исраэлю Адесанье, которого бразилец нокаутировал в главном событии UFC 282, став новым владельцем титула в 84 кг.

«Я пропустил несколько ударов. На самом деле я вернулся в свой угол, думая, что он попал по мне только раз – я даже не видел второй удар.

Но все могло бы закончиться в течение 30 секунд. Возможно, Адесанья мог бы завершить поединок.

Я восстанавливаюсь чрезвычайно быстро. Когда раунд подошел к концу, я не знал, куда мне идти.

Я схватился за свои шорты и подумал: «Кто-то придет за мной», и кто-то пришел. Но когда я сидел на стуле, со мной уже все было в порядке», – сказал Перейра.

Перейра – о реванше с Адесаньей: «Я готов. Исраэль заслужил, потому что 5 раз защищал титул»