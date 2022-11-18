Адесанья намерен драться с Перейрой, даже если тот утратит титул: «Я сумасшедший, я могу победить его»

Бывший чемпион в среднем весе заявил, что готов принять поединок с , даже если бразилец утратит титул.

«Если он примет решение встретиться с кем-то еще и потеряет пояс, то я все равно буду драться с ним.

Я надеюсь, что на момент реванша он все еще будет чемпионом, но я буду с ним драться в любом случае.

Я сумасшедший. Я могу победить его. Я знаю, что могу сделать это. Вы все видели, что я могу победить его. Ему просто… я не буду сейчас говорить о везении.

Он хорошо вложил свои деньги и поэтому у него был отличный план на бой. Перейра отличный боец, но я могу победить его», – сказал Исраэль.

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