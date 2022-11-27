Перейра – о реванше с Адесаньей: «Я готов. Исраэль заслужил, потому что 5 раз защищал титул»

Чемпион UFC в среднем весе заявил, что открыт к реваншу с Исраэлем Адесаньей из-за его заслуг перед дивизионом.

«Для меня не имеет значения, станет моим соперником Адесанья или кто-то другой. Однако на его месте я бы сказал: «Сейчас я не дерусь. Я подожду немного, подумаю, что будет дальше».

Тем не менее, я готов снова встретиться с ним, потому что он этого хочет. Адесанья заслужил еще раз подраться со мной, потому что у него пять защит титула», – сказал Алекс.

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