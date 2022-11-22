Камил Гаджиев назвал лучших полутяжеловесов в мире: «Немкову и Анкалаеву нужно время, чтобы это доказать»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что считает чемпиона и бойца UFC Магомеда Анкалаева лучшими полутяжеловесами планеты.

«Кстати, я назвал Немкова одним из двух лучших полутяжеловесов мира. В этом видео я отвечаю на вопрос, кто второй.

Безусловно, это Магомед Анкалаев. Я считаю, что это два лучших полутяжа мира, и им нужно просто немножко времени, чтобы это доказать», – сказал Гаджиев.

Немков про заработанный миллион долларов: «Пока спецоперация, лучше денежки придержать»

Вадим Немков: «Федор может выдержать пять раундов с Бейдером»