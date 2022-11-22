О’Мэлли – о возвращении Сехудо: «Нет сомнений, что он заслуживает титульника. Генри – двойной чемпион»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли считает, что Алджамейну Стерлингу придется сразиться с Генри Сехудо, если тот решится на возвращение в октагон.

«Сехудо двукратный чемпион. Нет сомнения, что он заслуживает титульный бой, если действительно хочет вернуться.

Так что я думаю, что все же Стерлингу придется подраться с Сехудо в начале следующего года, а я уже встречусь с победителем», – сказал Шон.

Шон О’Мэлли признался, что увеличил половой орган: «Это оказалось больнее, чем я думал»

О’Мэлли про решение Сехудо завершить карьеру: «Он просто выстрелил себе в ногу»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные