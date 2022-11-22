О’Мэлли – о возвращении Сехудо: «Нет сомнений, что он заслуживает титульника. Генри – двойной чемпион»
Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли считает, что Алджамейну Стерлингу придется сразиться с Генри Сехудо, если тот решится на возвращение в октагон.
«Сехудо двукратный чемпион. Нет сомнения, что он заслуживает титульный бой, если действительно хочет вернуться.
Так что я думаю, что все же Стерлингу придется подраться с Сехудо в начале следующего года, а я уже встречусь с победителем», – сказал Шон.
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