Али Абдель-Азиз: «Стерлинг дерется с Сехудо. Вопрос решен»

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал следующего соперника чемпиона UFC в легчайшем весе .

«Алджо дерется с . Вопрос решен. В UFC сказали, что вопрос решен. Алджо знает, что вопрос решен.

Я понимаю, что он хочет другой бой, но Генри никогда не терял свой титул. Он двойной чемпион, защитил оба титула, и ушел по своей воле. Он ушел не из-за того, что проиграл или был травмирован. Ему просто нужно было отдохнуть.

Так что, это бой чемпиона против чемпиона, и я не согласен с Алджамейном – это большое событие. Это для него более трудный бой, чем с Шоном О’Мэлли. Он это знает, и мы это знаем.

Не думаю, что Алджо сможет избежать этого поединка. Вероятно, он хочет заставить Генри нервничать, но он дерется с Сехудо», – сказал Абдель-Азиз.

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