Стерлинг – фаворит боя с Сехудо по мнению букмекеров
Букмекеры оценили шансы в бою чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-чемпиона двух дивизионов Генри Сехудо.
Коэффициент на победу Стерлинга составляет 1.769, успех Сехудо оценивается коэффициентом 2.1.
Сехудо в последний раз дрался в мае 2020-го, победив нокаутом во втором раунде Доминика Круза. Стерлинг в октябре нокаутировал Ти Джея Диллашоу на UFC 280.
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