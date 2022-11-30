Стерлинг – фаворит боя с Сехудо по мнению букмекеров

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы в бою чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-чемпиона двух дивизионов Генри Сехудо.

Коэффициент на победу Стерлинга составляет 1.769, успех Сехудо оценивается коэффициентом 2.1.

Сехудо в последний раз дрался в мае 2020-го, победив нокаутом во втором раунде Доминика Круза. Стерлинг в октябре нокаутировал Ти Джея Диллашоу на UFC 280.

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