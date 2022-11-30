Стерлинг – фаворит боя с Сехудо по мнению букмекеров

Букмекеры оценили шансы в бою чемпиона UFC в легчайшем весе и экс-чемпиона двух дивизионов .

Коэффициент на победу Стерлинга составляет 1.769, успех Сехудо оценивается коэффициентом 2.1.

Сехудо в последний раз дрался в мае 2020-го, победив нокаутом во втором раунде Доминика Круза. Стерлинг в октябре нокаутировал Ти Джея Диллашоу на 280.

Али Абдель-Азиз: «Стерлинг дерется с Сехудо. Вопрос решен»

Сехудо прислали контракт на бой 11 февраля. Соперник неизвестен