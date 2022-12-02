Гаджиев – о допинге в ММА: «Спортивный век короткий. А потом либо пиписька на половину шестого, либо вся последующая жизнь в депрессии»

Президент AMC Fight Nights высказался о проблеме допинга в российских ММА. Промоутер заявил, что не осуждает спортсменов, которые применяют запрещенные в международном спорте препараты.

«Что происходит от того, что человек жрет тестостерон или что-то колет? Он быстро восстанавливается, он в хорошем настроении, у него есть желание тренироваться, его прет.

И тут он перестает это колоть. Тренироваться он не хочет, восстанавливается плохо. Дело не в «чистках». Дело не в наличии препарата в организме, а в том, что без него ты – уже не ты.

Многие из этих ребят вообще никуда не собираются. Они дерутся в России и не парятся. Я не могу сказать бойцам: «Не делайте этого».

Им завтра с такими же стероидными машинами драться. Подумайте о том, что будет после спорта. Стоит ли оно того? Спортивный век короткий.

А потом у вас либо пиписька на половину шестого, либо дети не рождаются, либо вся последующая жизнь в депрессии.

Зачем это надо? Нужно подумать и взвесить все 100 раз, прежде чем лезть туда», – сказал Камил.

Соннен считает, что Конор не употреблял допинг: «Он троллил и развлекался»