Гаджиев – о конфликте Конора и Лобова: «Жаль, что так закончилось. Думаю, у Артема вообще нет бабла»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал конфликт между бывшим двойным чемпионом UFC Конором Макгрегром и . Напомним, что последний в судебном порядке намерен потребовать от ирландца 5% денег, вырученных Конором с продажи виски.

«Макгрегор чисто хайпует, а Лобов сейчас хайпует на нем. Я думаю, у Лобова бабла вообще нет.

Артем решил отжать, потому что он, может быть, соавтор идеи. Возможно, он хочет что-то получить с продажи бизнеса.

Дыма без огня не бывает. Какая-то предпосылка, видимо, есть. Мне просто жаль, что это так закончилось.

Было бы намного приятнее наблюдать, как люди начали и прошли весь путь от начала до конца. Но такое в единоборствах бывает очень редко», – сказал Гаджиев.

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