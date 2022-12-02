Исмаилов – о весогонке: «Я давно не делал 84 килограмма»

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Средневес смешанного стиля Магомед Исмаилов заявил, что ему осталось сбросить еще 6 килограммов перед боем с Александром Шлеменко.

«Я давно не делал 84 килограмма, реально давно. Я хорошо набрал вес. У меня было 106 килограммов.

Когда-то Саша заявлял, что я не в форме. У меня были проблемки в весом, и сейчас не могу назвать эту весогонку одной из самых легких.

Все трудности будут завтра, а сейчас пока улыбаюсь. Скорее всего, завтра тоже буду улыбаться, но будет улыбаться более тощее лицо. Сейчас я вешу килограммов 90», – сказал Исмаилов.

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