Исмаилов – о Шлеменко: «В воображении он очень серьезный, опасный, дышит огнем»

Российский средневес ММА Магомед Исмаилов рассказал, чего ждет от поединка с Александром Шлеменко.

«И вот я представляю: я Саше джеб кинул, и мне сразу встречный залетает. Я хочу представить наоборот, но мне это тяжело дается.

Возможно, мое воображение держит меня на фокусе. В моем воображении у Саши нет слабых сторон.

Возможно, они есть в жизни, но в моем воображении – нет. Там он очень серьезный, опасный, дышит огнем. Поэтому я буду максимально заряженным 3 декабря», – сказал «Лысый хищник».

Магомед Исмаилов: «Мое воображение, возможно, шутит со мной. Я же пошутить люблю»