Александр Шлеменко: «Дагестанцы очень хорошо относятся к русским людям. Они базируются на русской культуре, и в этом их сила»

Российский боец в преддверии поединка с рассказал про отношение к Дагестану.

«Очень большую поддержу мне оказывают с Дагестана. Пишут в личку: «Дагестан с тобой! Давай, Александр!».

Я в прошлом году съездил в Дагестан и меня там тепло встретили. Я знаю, что в Дагестане 36 национальностей. Мы говорим о дагестанцах, а о какой национальности?

У меня вот есть товарищ, он рутулец. Мага – не рутулец. Поэтому, в большей степени, рутульцу какая разница – русский или другой дагестанец? Если бы Мага был рутульцем, то может быть.

Дагестан - это как маленькая Россия. Россия - многонациональная страна. В Дагестане люди, если ты не понимаешь их язык, не будут при тебе разговаривать на своем, они будут говорить по-русски между собой.

Они очень хорошо относятся к русским людям. Они базируются на русском языке и русской культуре, и в этом их сила. Мы же все – Россия. Я – русский. Точно так же, как и Мага – русский. Только он – русский дагестанец, а я – русский русский», – сказал Шлеменко.

Шлеменко – о сильных сторонах Исмаилова: «Главная угроза – хорошо бьет руками»

Шлеменко вновь будет давать комментарии: «Я часто мониторю свои интервью. Люди соскучились по моей аналитике»