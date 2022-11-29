Шлеменко вновь будет давать комментарии: «Я часто мониторю свои интервью. Люди соскучились по моей аналитике»

Известный российский средневес заявил, что думает возобновить общение с журналистами и блогерами. Напомним, что ранее «Шторм» анонсировал, что сократит свою активность в медиа.

«Если будет востребованность в первую очередь от зрителя… Я посмотрел – она вроде есть.

Я записал одно небольшое интервью, обсуждение боя с Александром Лютиковым, но оно набрало 700 тысяч просмотров, за какой-то короткий промежуток времени попало в тренды.

Значит, люди соскучились по моей аналитике. Поэтому, наверное, вернусь. Я часто мониторю свои интервью. Смотрю на отклик зрителя, как оно заходит», – сказал Шлеменко.

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