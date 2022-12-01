Магомед Исмаилов: «Мое воображение, возможно, шутит со мной. Я же пошутить люблю»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что считает для себя оскорбительным проиграть . При этом «Лысый хищник» заверил, что 3 декабря в Екатеринбурге будет драться только на победу.

«Бывает такой последний человек, которому бы ты хотел проиграть, и Саша не из тех. Но я сделаю все для победы. Порой мое воображение меня подкалывает.

Я представляю бой, и мне почему-то везде прилетает. Мое воображение, возможно, шутит со мной – я же пошутить люблю», – сказал Исмаилов.

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