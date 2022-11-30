980 кристаллов Swarovski. RCC презентовала пояс для боя Шлеменко – Исмаилов

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко RCC 13 Бокс/MMA/UFC

RCC презентовала пояс, который заберет победитель боя Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Медведь и тигр из меди, шторм и горы, 980 кристаллов Swarovski на лого RCC размещены на кожаном поясе с многоуровневой гравировкой. Настоящий шедевр от команды ювелиров и кожевников из Екатеринбурга», – пишет промоушен.

Бой Шлеменко и Исмаилова 3 декабря возглавит RCC 13 в Екатеринбурге.

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