980 кристаллов Swarovski. RCC презентовала пояс для боя Шлеменко – Исмаилов

RCC презентовала пояс, который заберет победитель боя и .

«Медведь и тигр из меди, шторм и горы, 980 кристаллов Swarovski на лого RCC размещены на кожаном поясе с многоуровневой гравировкой. Настоящий шедевр от команды ювелиров и кожевников из Екатеринбурга», – пишет промоушен.

Бой Шлеменко и Исмаилова 3 декабря возглавит 13 в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко: «Дагестанцы очень хорошо относятся к русским людям. Они базируются на русской культуре, и в этом их сила»

Шлеменко – о сильных сторонах Исмаилова: «Главная угроза – хорошо бьет руками»