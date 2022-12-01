Дос Аньос готов вернуться в легкий вес только ради боя с Махачевым: «Мы должны были подраться несколько раз»

Теги UFC Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Рафаэль Дос Аньос заявил, что готов спуститься в 70 кг только для поединка за титул с Исламом Махачевым.

«Только для некоторых конкретных боев я спустился бы в легкий вес. У меня больше нет планов вернуть титул в этом дивизионе.

Есть несколько парней, с которыми я мог бы принять бой. На данном этапе я сосредоточен на предстоящем поединке и планирую остаться в полусреднем весе.

Мы должны были подраться с Махачевым несколько раз. Все же я не собираюсь грустить, если мы так и не встретимся», – сказал бразилец.

«Это эмоциональный стресс». Оливейра отказался от незамедлительного реванша с Махачевым

Мендес считает незаслуженным место Махачева в рейтинге P4P UFC: «Чтобы получить этот статус, он должен прикончить каждого»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные