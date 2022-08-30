Дос Аньос про бой Оливейра – Махачев: «Как чемпион Чарльз заслужил биться на нейтральной территории»

Бывший чемпион в легком весе поделился ожиданиями от боя между и .

«Сейчас Чарльз переживает хороший период своей карьеры. Он бесстрашен, он боец до мозга костей.

Когда у тебя в голове сидит мысль, что ты тот самый и что никто не может тебя победить, ты становишься по-настоящему непробиваемым. Оливейра проходит как раз через такой момент. Я думаю, это тяжелый бой для Оливейры. Что сыграет на пользу Исламу, так это тот факт, что поединок пройдет в Абу-Даби. Это плохо для Чарльза.

Как чемпион он заслужил право биться на нейтральной территории, в США. Или даже в Бразилии. Но их аргумент заключался в том, что Чарльз больше не владеет поясом», – сказал Дос Аньос.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Оливейра – о переговорах с командой Махачева: «Они говорили, что готовы драться в Бразилии, но это была ложь»

Оливейра хочет выйти на Конора после боя с Махачевым: «Это единственная причина, почему я решил драться с Исламом»