Ислам Махачев ответил Дос Аньосу: «Заткнись, мальчик»

Теги UFC легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев ответил на обвинения Рафаэля Дос Аньоса в отказе от поединка с бразильцем.

«Я был там 26-го февраля для боя с Бенеилом, а также приходил дважды для боя с тобой, 24-го февраля 2020 года и 30-го октября 2021 года, но ты так и не появился. Так что заткнись, мальчишка», – написал россиянин в соцсетях.

Дос Аньос – о словах Махачева про страх Оливейры: «Заткнись, Ислам. Единственный, кто здесь боится – это ты»

Махачев об отказе Оливейры: «Признай, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает»

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