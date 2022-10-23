Рафаэль Дос Аньос: «Парень, который убегает от меня, теперь чемпион»

Экс-чемпион UFC в легком весе поздравил с победой над .

«Парень, который убегает от меня, теперь чемпион. Поздравляю», – написал бразилец.

На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом легкого дивизиона.

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