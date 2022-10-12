Тренер Павловича: «Для нас Туиваса – хороший вариант. Он ниже, у него меньше размах рук и он любит зарубаться»

Артем Бэра, тренер российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича, прокомментировал организацию боя с .

«Мы рады этому назначению. Еще до боя Ган – Туиваса мы понимали, что нам, скорее всего, дадут проигравшего данного поединка.

Я ставил на то, что победителем выйдет Ган. Туиваса – опасный соперник, стойкий, агрессивный, с нокаутирующим ударом с обеих рук. Мы прекрасно понимаем, что чем выше мы поднимаемся в рейтинге, тем сложнее каждый соперник, такой у нас спорт.

Для нас Туиваса – хороший вариант. Он ниже, у него меньше размах рук он любит зарубаться на средней и ближней дистанции.

Все видели последний бой Сергея и понимают, как он сам ведет себя в размене. Хоть длинна рук Сергея и больше, и казалось бы, ему будет не удобен размен с Туивасой из-за его более коротких рычагов но не стоит забывать про скорость Павловича, которая позволяет ему наносить быстрые серии ударов в размене.

Также Тай любит работать первым номером и оказывать давление, но я не думаю, что Сергей позволит ему это делать.

Можно предположить, что победа поставит нас на четвертую строчку рейтинга, где сейчас находится сам Туиваса, но для начала нужно выйти и одержать уверенную победу, потом уже думать о строчках рейтинга», – сказал Бэра.

Бой Павловича и Туивасы состоится 4 декабря в со-главном событии турнира в Орландо.

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