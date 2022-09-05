Камил Гаджиев: «Орловский со своим боксом может составить конкуренцию Гану»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что белорусский тяжеловес составит конкуренцию Сирилу Гану.

В выходные француз победил нокаутом в третьем раунде на турнире в Париже.

«Поединок получился действительно зрелищным. Ган показывает очень приличную скорость рук, хороший бокс. Это всегда интересно.

Я понимаю, что Сирил и Андрей Орловский находятся на разных полюсах рейтинга, но я бы посмотрел такой бой.

Считаю, что Андрей со своим боксом может составить конкуренцию Гану», – сказал Гаджиев.

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