Шлеменко про претензии Емельяненко: «Никаких фактов и обоснований я не услышал»

Российский боец сообщил, что не понял суть претензий , который заявил, что не будет пожимать тому руку.

«Нет, не понял. Никаких конкретных фактов и обоснований я не услышал, к сожалению.

Самое неприятное для меня лично то, что ни в одном из моих многочисленных интервью вы не найдете, где я поливаю грязью кого-либо из команды Fedor Team. Наоборот, всегда и всю жизнь я хотел ребятам помочь и помогал», – сказал Шлеменко.

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