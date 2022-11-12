Федор Емельяненко: «Маловероятно, что пожму руку Шлеменко»

Глава Союза ММА России Федор Емельяненко отреагировал на критику .

— Александр Шлеменко был назначен советником президента Союза ММА России в феврале. Сохранил ли он эту должность?

— Нет. Александр действительно был советником у бывшего президента Союза ММА России. Он закончил свою деятельность на этой должности в Союзе с уходом Радмира Габдуллина.

— Вы как-то упомянули, что у Александра нет совести. Что заставило вас прийти к такому мнению?

— Отталкиваемся от тех слов, которые от Александра прозвучали. Я объяснил, что не выливал никакую информацию в интернет. Это сделал Радмир и его команда. На что Шлеменко ответил, что остается при своем мнении. Когда говоришь человеку, что ты не прав, а он отвечает, что все равно прав… Как это назвать? Это называется бессовестность.

— Вам известны случаи, когда Шлеменко негативно выражался в адрес кого-то из вашей команды?

— Почитайте интервью Александра Шлеменко касательно Анатолия Токова. Когда Гегард Мусаси стал чемпионом, Анатолий должен был драться с ним, но в силу определенных причин титульный поединок переносился. Мусаси сказал, что собирается еще стать чемпионом в более тяжелой весовой категории – до 93 кг. После этого Александр Шлеменко заявил, что ни один боец из команды Fedor Team не способен победить Гегарда Мусаси.

— Неприятно такое слышать.

— Неприятно было слышать ребятам. Но я считал правильным то, что мы всегда сопереживали и поддерживали команду Шлеменко. Мы относились и продолжаем относиться к ним как к своей команде. И не позволяем себе подобных высказываний. Никакого негатива.

— Какова вероятность, что при встрече со Шлеменко у вас будет диалог и вы пожмете друг другу руки?

— Маловероятно. Думаю, что мы не пересечемся. У Александра одна сфера деятельности, у меня немного другая.

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