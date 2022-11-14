Александр Шлеменко: «Задет ли тем, что Федор назвал меня бессовестным? Нет. На самом деле мне есть что сказать на все это, но я промолчу»

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Российский боец Александр Шлеменко отреагировал на претензии Федора Емельяненко, заявившего, что не пожмет Александру руку.

«Думаю, ответ не нужен. Бараны ждут ответ на 40 минут и так далее, но какой ответ?

Задет ли тем, что Федор назвал меня бессовестным? Нет.

На самом деле мне есть что сказать на все это, но я промолчу. Мне кажется, пройдет какое-то время, и найдутся люди, которые за меня скажут», – сказал Шлеменко.

Федор Емельяненко: «Маловероятно, что пожму руку Шлеменко»

Шлеменко прокомментировал свой отказ от комментариев: «Где я отреагировал? Мне плевать, что произошло»

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