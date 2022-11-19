Александр Шлеменко: «Бейдер по силам Федору»

Российский боец отреагировал на анонс реванша между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

«Федор делает это в идеальный для себя момент, и все в его руках. На самом деле, я думаю, что Бейдер ему по силам.

Во-первых, он уже с ним дрался – это немаловажно. Хоть бой и не был длинным, быстро закончился, и не в пользу Федора, но он знает, что от него ждать.

Во-вторых, с Бейдером дрались два его ученика. Один удачно, второй не очень, но все равно провел этот бой.

Команда Федора уже на этот бой готовилась три раза. 2:1 в пользу Бейдера, но есть еще и третий момент. Я считаю, что Бейдер удобнее для Федора, чем другие соперники, потому что он все-таки не тяж», – сказал Шлеменко.

Реванш Емельяненко и Бейдера состоится 5 февраля на 290.

Федор Емельяненко: «Бой с Бейдером будет последним в моей карьере»

Официально: Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 5 февраля