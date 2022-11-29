Шлеменко – о карьере Федора: «Люди начали больше ждать его боев, когда он стал проигрывать»
Александр Шлеменко, известный российский боец ММА, поделился мнением о карьере легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко.
По мнению средневеса, популярность Федора достигла пика, когда его спортивные результаты поползли вниз.
«Он проигрывал на последнем этапе карьеры больше, чем за всю свою жизнь. До этого он вообще не проигрывал. И что?
Люди стали больше ждать его бои именно в этой части карьеры. В начале особо не знали, когда он никому не проигрывал, никто особо не болел, не смотрел.
А сейчас он выступает: и выигрывает, и обидно проигрывает. Но при этом интерес к его поединкам теряется?
Нет, конечно же, он только растет. Поэтому нужно смотреть на личности», – сказал Шлеменко.
Шлеменко вновь будет давать комментарии: «Я часто мониторю свои интервью. Люди соскучились по моей аналитике»
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