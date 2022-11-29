Шлеменко – о карьере Федора: «Люди начали больше ждать его боев, когда он стал проигрывать»

, известный российский боец ММА, поделился мнением о карьере легенды смешанных единоборств .

По мнению средневеса, популярность Федора достигла пика, когда его спортивные результаты поползли вниз.

«Он проигрывал на последнем этапе карьеры больше, чем за всю свою жизнь. До этого он вообще не проигрывал. И что?

Люди стали больше ждать его бои именно в этой части карьеры. В начале особо не знали, когда он никому не проигрывал, никто особо не болел, не смотрел.

А сейчас он выступает: и выигрывает, и обидно проигрывает. Но при этом интерес к его поединкам теряется?

Нет, конечно же, он только растет. Поэтому нужно смотреть на личности», – сказал Шлеменко.

Шлеменко вновь будет давать комментарии: «Я часто мониторю свои интервью. Люди соскучились по моей аналитике»