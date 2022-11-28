Исмаилов про бой с Шлеменко: «Если Саша попросит, чтобы мы дрались в стойке, так и будет»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с .

«Я обещал устроить зарубу в стойке кость в кость? По-твоему, кость в кость и лоб в лоб – это заруба в стойке? Это значит, что ни шагу назад, будем зарубаться.

А как именно будем зарубаться – по ситуации, это ММА. У меня есть два этажа. Но если Саша сейчас попросит, чтобы мы дрались в стойке, так и будет», – сказал Исмаилов.

Бой Исмаилова и Шлеменко 3 декабря возглавит 13 в Екатеринбурге.

Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой с Исмаиловым: «Есть переживания. Так вроде долго ждали, а так все быстро получилось»

Менеджер Исмаилова – о бане бойца в соцсетях: «Шок! Шлеменко заблокировал аккаунт Магомеда»