Шлеменко – о сильных сторонах Исмаилова: «Главная угроза – хорошо бьет руками»

Российский боец смешанного стиля заявил, что считает наиболее опасным соперником из всех возможных.

«Самая главная угроза – он хорошо бьет руками. Магомед это доказал не только в ММА. И он еще выступал по боксу.

И на РЕН ТВ выступал по боксу, и против боксеров, и очень хорошо дрался. Также у него очень хорошая базовая борьба, поэтому он опасен как на земле, так и в стойке. Наверное, опаснее него тяжело найти бойца», – сказал Александр.

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