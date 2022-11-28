Магомед Исмаилов: «Мне хотелось победить Илича хоть в хоккей. Он как-будто вклинился в нашу историю с Шлеменко»
Российский боец Магомед Исмаилов не стал сравнивать свой бой с Александром Иличем и бой серба с Александром Шлеменко.
«Нельзя сравнивать наши бои. У Александра с Иличем было противостояние по ММА, а у меня – по боксу.
Мне без разницы было, где побить Илича, хоть по борьбе – мне было бы достаточно. Он как будто вклинился в нашу историю (со Шлеменко).
И мне хотелось выиграть у него, хоть в хоккей, и отправить в Сербию. А мы дальше займемся нашими делами», – сказал Исмаилов.
3 декабря на RCC 13 в Екатеринбурге Исмаилов подерется с Шлеменко.
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