RCC 13 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, в рамках которой пройдет бой и .

Где и во сколько смотреть RCC 13?

Начало турнира в 15:00 по московскому времени, основной кард стартует в 18:00. Бой Шлеменко – Исмаилов начнется не раньше 21:30. Полный кард покажет в прямом эфире телеканал UDAR, соглавный и главный бои можно увидеть на РЕН ТВ.

Кард RCC 13