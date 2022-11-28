RCC 13 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, в рамках которой пройдет бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.
Где и во сколько смотреть RCC 13?
Начало турнира в 15:00 по московскому времени, основной кард стартует в 18:00. Бой Шлеменко – Исмаилов начнется не раньше 21:30. Полный кард покажет в прямом эфире телеканал UDAR, соглавный и главный бои можно увидеть на РЕН ТВ.
Кард RCC 13
- Марина Мохнаткина (7-3) – Татьяна Агиар (6-4);
- Владимир Пальченков (12-3) – Владимир Кузьминых (10-5);
- Артур Караваев (16-7) – Нельсон Гомес (22-4);
- Илья Ерастов (7-3) – Александр Грозин (19-4-1);
- Алексей Кунченко (20-3) – Магомедcайгид Алибеков (13-3);
- Денис Лаврентьев (12-1) – Фелипе Коларес (10-4);
- Тимур Нагибин (20-6) – Али Абдулхаликов (10-2);
- Михаил Рагозин (21-5) – Шара Буллет (9-0);
- Иван Штырков (21-2) – Асылжан Бахытжанулы (13-3-1).
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