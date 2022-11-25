Исмаилов не сожалеет, что не уехал драться за границу: «Я звезда российских ММА, номер один. Это круче, чем быть одним из бойцов UFC»
Боец Магомед Исмаилов рассказал, почему не жалеет о том, что в свое время не уехал драться в зарубежные промоушены.
«Я звезда российских ММА номер один, боец номер один. Это круче, чем быть одним из бойцов UFC. Здесь я засел и пожинаю плоды, а там для меня новая площадка.
Было время, когда можно было поехать туда и что-то делать. Но я не поехал и не полетел. Все, что у меня есть – на территории Российской Федерации.
Сейчас мне нет смысла ехать и сеять новое поле. Зачем? У меня же все хорошо. О чем сожалеть?
Я в любом случае благодарил бы Всевышнего. Я сижу здесь, даю интервью, впереди планирует одно из самых больших событий в российских ММА, в котором я принимаю участие.
Мне не о чем сожалеть, это заграничным промоушенам можно сожалеть, что я не приехал туда», – сказал Исмаилов.
3 декабря на RCC 13 в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой с Александром Шлеменко.
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