Исмаилов не сожалеет, что не уехал драться за границу: «Я звезда российских ММА, номер один. Это круче, чем быть одним из бойцов UFC»

Боец Магомед Исмаилов рассказал, почему не жалеет о том, что в свое время не уехал драться в зарубежные промоушены.

«Я звезда российских ММА номер один, боец номер один. Это круче, чем быть одним из бойцов . Здесь я засел и пожинаю плоды, а там для меня новая площадка.

Было время, когда можно было поехать туда и что-то делать. Но я не поехал и не полетел. Все, что у меня есть – на территории Российской Федерации.

Сейчас мне нет смысла ехать и сеять новое поле. Зачем? У меня же все хорошо. О чем сожалеть?

Я в любом случае благодарил бы Всевышнего. Я сижу здесь, даю интервью, впереди планирует одно из самых больших событий в российских ММА, в котором я принимаю участие.

Мне не о чем сожалеть, это заграничным промоушенам можно сожалеть, что я не приехал туда», – сказал Исмаилов.

3 декабря на 13 в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой с .

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